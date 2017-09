Zwaar mishandeld en twee uitgebrande auto's: wie heeft het gemunt op Schijndelse ondernemer?

De man wordt al een jaar tijd ernstig bedreigd. In twee weken tijd rond eind oktober vorig jaar werden twee van zijn auto's in brand gestoken, werd hij in elkaar geslagen met een knuppel en ging er een steen door zijn ruit.

Opnieuw brand

Vijf dagen later vliegt opnieuw een van zijn auto's in brand . En weer drie dagen later gooit iemand een steen door de ruit, terwijl de ondernemer en zijn vrouw binnen liggen te slapen.

Wie het op hem gemunt heeft is onduidelijk. De ondernemer is er flink aan onderdoor gegaan. Hij leeft al een jaar in angst, meldt de politie. Het bedrijf van de man is in november vorig jaar, dus nog in dezelfde maand, failliet gegaan. In Schijndel gaat het gerucht dat hij is ondergedoken.