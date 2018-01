Zwart zwijntje dat voor overlast zorgde op kerkhof in Schijndel is gevangen genomen

Maikel Smits danst door dertiende etappe

9:20 De toprijders in de Dakar Rally spraken van een moeilijke, loodzware dag. Maar Maikel Smits uit Schijndel danste letterlijk door de dertiende etappe. Het leek wel een toerritje op een mooie vakantiedag, zoals hij erover sprak bij aankomst in het bivak in Córdoba, compleet met koffie en ijsjes onderweg. ,,Het was een lange dag, van in totaal ruim 900 kilometer, maar ik heb er van begin tot eind van genoten.”