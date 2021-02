1,1 miljoen mensen zien broekie Harm Edens in ‘te late’ feestshow Dit was het nieuws

Ruim 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Dit was het nieuws met showballet en ballonnen zijn 250ste aflevering vierde, die eigenlijk helemaal niet de 250ste bleek te zijn. In aanloop naar de mijlpaal bleek dat twee afleveringen waren vergeten, aldus presentator Harm Edens. En dus ging nu de vlag uit voor de 252ste, die vol zat met fragmenten van Edens als broekie.

De presentator gaf grappend Wikipedia de schuld, maar ook AvroTros kondigde de aflevering van 11 februari aan als de 250ste. Het zou de derde mijlpaal binnen een jaar zijn voor de satirische NPO 1-show, die 25 jaar bestaat en 40 seizoenen loopt.

In werkelijkheid was de 250ste aflevering dus twee weken geleden al te zien, toen Alberto Stegeman te gast was en een intieme ontboezeming deed. Dit bewees overigens wel wat een waardeloze onderzoeksjournalist de SBS 6-ster is, grapte teamcaptain Jan Jaap van der Wal. Hij had ze niet eens gefeliciteerd.

Harmverwarmend

Vanwege het jubileum liet Edens gisteravond fragmenten zien uit de eerste aflevering van 1996. Het deed Van der Wal en collega Peter Pannekoek terugverlangen naar het studiopubliek uit die tijd, dat volgens hen zelfs om de slechtste grappen van Edens in een deuk lag.

Maar het werd vooral duidelijk dat veel nieuws op den duur terugkomt. Het zorgde voor een moment van bezinning. ,,25 jaar Dit was het nieuws, 25 jaar wereldgebeurtenissen die langs trokken’’, sloot Edens de show af met zijn inmiddels bekende ‘verwarmende’ rubriek. ,,25 jaar geen vrede, de kloof tussen arm en rijk is groter geworden dan ooit. De klimaatellende is niet opgelost. En dus vraag ik me af: heeft het zin gehad dat ik hier 25 jaar zat? Had ik niet beter wat anders kunnen doen?”

Quote Heeft het zin gehad dat ik hier 25 jaar zat? Had ik niet beter wat anders kunnen doen? Harm Edens

,,Had ik de politiek in moeten gaan?’’ vroeg hij zich af. ,,Had ik milieuactivist moeten worden en me vast moeten ketenen aan een Russische nucleaire onderzeeër? Ik troost me met de gedachte dat we 25 jaar lang hebben kunnen lachen om al dat idiote nieuws en dat het daardoor soms bij jullie thuis op de bank even ‘Harmverwarmend’ was.’’

De show eindigde met een compilatie van oude fragmenten, opvallend genoeg alleen uit de beginjaren toen Thomas Acda en Raoul Heertje teamcaptains waren. Latere gezichten als Marc-Marie Huijbregts, Martijn Koning en Daniël Arends kwamen niet aan bod.

Door tot zijn 84ste

Gaat het programma nóg 25 jaar door? Harm Edens hoopt van wel, zei hij onlangs tegen deze site. ,,Dan ben ik 84. Hoe oud was Larry King toen hij stopte? Ook in de 80. En Joe Biden gaat door tot zijn 81ste. Ik zou het leuk vinden.’’

Niet alleen voor zichzelf dus. ,,Vroeger had je Sonja Barend over wie mensen spraken, daar keek vier miljoen man naar. Nu is het Heel Holland bakt. Waar moet je het dan over hebben? Vond jij die croissant ook slecht gevlochten? Over Dit was het nieuws kun je het echt even hebben. Dat geeft hopelijk wat verbinding.’’

