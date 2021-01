1,3 Miljoen kijkers voor Big Brother; Els en Nick sluipen huis binnen

Els is teamleider bij een rijschool en weet hoe ze mensen moet sturen. De 57-jarige hoopt dat dit in haar voordeel kan gaan werken bij Big Brother. Ze heeft twee kinderen, maar zal zichzelf niet als moeder van de groep zien. Els heeft geleerd haar eigen boontjes te doppen en accepteert geen hulp. In haar vrije tijd staat ze het liefst op de tennisbaan. Els is volgens RTL ‘makkelijk in de omgang, maar absoluut geen meeloper; ze zegt wat ze denkt en is recht door zee’.



De Vlaamse Nick is een rustige, spontane jongen die misschien een sympathieke indruk maakt, maar toch over lijken gaat om te winnen en zijn gelijk te krijgen. Nick heeft al een flinke muziekcarrière achter de rug. Hij begon op zijn zestiende met DJ’en, wat al snel serieus werd: samen met zijn compagnon heeft hij vijf keer op Tomorrowland gestaan. Inmiddels zijn ze gestopt.



Tijdens de uitzending gisteravond leerden de kijkers de acht bewoners kennen en moesten zij van ‘Big Brother’, een Vlaamse deus ex machina die de bewoners met regelmaat toespreekt, diverse opdrachten vervullen. ‘Big Brother’ vroeg bewoner Jowi in ruil voor een feestpakket iedereen een compliment te geven over hun mooie ogen. En er was een spel met blokken waarvoor bewoner Naomi een vrijstelling verdiende. Verder stoorden veel bewoners zich aan het gesnurk van Thomas.