10 jaar Netflix: herken jij deze series nog?

Interview Actrice Nastassja Kinski over legendari­sche carrière: ‘Eigenlijk was ik te jong voor het sterrendom ’

Met de onderscheiding voor haar carrière die zij dit weekeinde op het festival Film by the Sea in Vlissingen ontving, treedt Nastassja Kinski in de voetsporen van legendarische collega’s als Sophia Loren en Claudia Cardinale die eerder dezelfde prijs kregen. Kinski dankt haar roem onder meer aan de film Paris, Texas en een legendarische naaktposter.