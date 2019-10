100 jaar radio heeft heel wat opgeleverd

Weet joe wat ik nou toch wel eigenlijk een van de leukste programma’s van honderd jaar radio vindt? Ronflonflon met Jacques Plafond. Het kwam afgelopen vrijdagavond uitgebreid aan bod in een Radio 1-special in het kader van de presentatie van de Onvergetelijke Luisterlijst. Joe kan die lijst vinden op de site van Radio 1 en dan kan joe stemmen op joe 10 favorieten, waaronder dus Ronflonflon.



Ik schrijf dat joe omdat Plafond, een alias van Wim T. Schippers, hij zat vrijdagavond weer ouderwets door alles heen te tetteren, omdat Plafond dus had bedacht dat we de aanspreekvormen u en je beter kunnen vervangen door joe, naar Engels voorbeeld. Dat is dan toch maar weer een goed idee dat 100 jaar radio heeft opgeleverd.



Het heeft meer voortgebracht, uiteraard, dat zie je allemaal terug op de lijst. Hij loopt van Han Hollander, een van de eerste voetbalverslaggevers, via Dick van Rijn en Theo koomen naar Jack van Gelder. Hij gaat van Radio Oranje, met de toespraken van koningin Wilhelmina vanuit Londen, waarvan 1 zin soms langer was dan deze hele column, tot de aanslag tijdens de koninginnedagviering in Apeldoorn.



Als je de lijst doorscrollt en de fragmenten beluister loop je door de Nederlandse geschiedenis. Er was bijvoorbeeld een tijd waarin men elke morgen de waterhoogten in de rivieren op de radio voorlas. Zo lang geleden is dat eigenlijk niet, ik heb het als kind nog gehoord, het was magisch. ,,Grave beneden de sluis: 843, -4. Itteren, 739, -6,” en dat dan 5 minuten lang.