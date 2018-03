12-jarige Kiya scoort met breekbaar nummer van Borsato in Voice Kids

Juryleden Douwe Bob, Ali B. en Ilse de Lange waren al snel overtuigd van de vocale kunsten van de blonde Kiya. Zij draaiden binnen een mum van tijd hun stoelen om. Borsato hield de spanning echter hoog, hij drukte pas op het laatste moment op de rode knop. Tot groot enthousiasme van Kiya en haar familieleden.



Ali B. probeerde Kiya nog over te halen om juist niet voor Borsato te kiezen. ,,Ik zou het heel lullig vinden als je voor iemand kiest die zo laat drukt", grapte de rapper. Ook Douwe Bob probeerde het jonge talentje nog om te praten, maar dat had geen effect. Borsato daarentegen had een een duidelijke verklaring voor zijn actie. ,,Ik vind het fantastisch dat je mijn liedje gedaan hebt. Maar dat maakt ook dat je kritisch luistert. Het mag van mij nog ietsje zekerder", luidde zijn commentaar. ,,Maar ik heb het gevoel dat je een lichte voorkeur hebt. Ik wil natuurlijk dolgraag jouw coach zijn."



Zoals verwacht koos Kiya voor het oog van 1.688.000 kijkers voor coach Borsato, tot grote teleurstelling van de overige juryleden die een ware strijd voerden om Kiya in hun team te krijgen.



Gisteravond was overigens de laatste uitzending van de blind auditions. Volgende week gaan de overgebleven talenten tegen elkaar strijden in de gevreesde battles.