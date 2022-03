12 Years a Slave-regisseur Steve McQueen geridderd

De 52-jarige McQueen, die is getrouwd met een Nederlandse journaliste en een deel van zijn tijd in Nederland woont, liet na afloop aan de Britse pers weten vooral ‘heel blij’ te zijn voor zijn moeder. Zij was bij de ceremonie aanwezig.

Met de prinses had de regisseur het onder meer over zijn werk. ,,We spraken over projecten waar ik mee bezig ben. Ik ben bezig met een film die Blitz heet en daar hadden we het over.” Sir Steve, zoals hij zichzelf nu mag noemen, was in 2014 de eerste zwarte filmmaker die de Oscar voor Beste Film (voor 12 Years a Slave) in ontvangst mocht nemen.