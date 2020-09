15 jaar nadat Kate Moss cocaïne snoof op alle voorpagina’s: zo gaat het nu met het supermodel

NPO schrapt bijdragen talentont­wik­ke­ling film en tv

19 september De NPO schrapt de financiële bijdragen aan een aantal projecten die de afgelopen decennia in het leven waren geroepen om talentontwikkeling op het gebied van film- en televisiemakers te stimuleren. KORT!, De Straat en De Oversteek, alle drie bedacht om jonge makers de kans te bieden producties te maken, worden stopgezet. Het is nog niet duidelijk of er nieuwe initiatieven voor in de plaats komen.