17.585 kilometer aan oude én nieuwe Ik Vertrek-verhalen

De redactie van Ik Vertrek legde dit jaar maar liefst 17.585 kilometer af om Nederlanders in het buitenland op te zoeken. Gestart werd in Bonaire, vervolgens ging de reis via Noorwegen, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, weer naar Italië en ten slotte Zweden.

Terug naar Hans en Karin: Bonaire

Brugwachter Hans en casinomedewerkster Karin, die elkaar liefkozend 'scheet' noemen, uit Capelle aan den IJssel liepen op hun geliefde eiland Bonaire tegen een bak bureaucratie aan toen ze een mini adventure golfbaan wilden openen. Want het eiland bestaat voor een groot deel uit beschermd natuurgebied. Waar mogen ze dan wel een balletje slaan?

Het gebruinde stel wordt ook dit jaar getest als hun zelfgebouwde huis op een erfgrens staat en drie meter moet worden opgeschoven. Wordt het afbreken en weer opbouwen of optillen met een hijskraan? Het lijkt een onmogelijke opgave. Totdat de klus is geklaard, geldt een bouwstop en kunnen ze niet verder met de aanleg van de golfbaan. Karin is de wanhoop nabij, maar volgens Hans komt alles goed. 'Scheet, gewoon doorgaan en blijven ademen'.

Volledig scherm © Avrotros

Volledig scherm © Avrotros

Benny en Andrea: Noorwegen

Benny en Andrea Ploeg verruilen hun fietsenwinkel in Assen voor een Noorse droom. Ze willen een voormalig ouderencentrum omtoveren tot bed en breakfast met campercamping, waarbij ze hun gasten in de watten willen leggen met floating. Zien de Noren dat wel zitten?

Volledig scherm Benny en Andrea verkassen naar de sneeuw. © Avrotros

Familie Geurts: Spanje

Volledig scherm De familie Geurts verkast naar een Spaanse berg. © Avrotros Dirk en Feike nemen hun twee kleine kinderen mee naar een Spaanse berg. Het gezin is het drukke stadsleven van Amsterdam gewend maar hopen te wennen aan de rust van Granada. Het doel van Dirk en Feike: appartementen en lodgetenten uit de grond stampen.

Jan en Martine Dijkstra: Frankrijk

Volledig scherm Jan en Martine gaan voor de Franse droom. © Avrotros Voordat Jan en Martine Dijkstra hun leven in de Midi-Pyrénées kunnen leven en gîtes kunnen verhuren, moeten ze ratten, vleermuizen en een verstopt riool trotseren...

Familie Jungerius: Italië

Volledig scherm De familie Jungerius belandt in een nachtmerrie. © Avrotros Horecaman JC en zijn vrouw Wendy hebben hun oog laten vallen op een oude watermolen met grond in Toscane, waar ze appartementen en een B&B willen bouwen. Maar het loopt in Volterra uit op een Italiaanse nachtmerrie als werkelijk alles tegenzit.

Familie Sas: Duitsland

De gezamenlijke vakanties bevielen zo goed, dus waarom niet emigreren met je (schoon)ouders naar Winterberg? De familie Sas koopt een hotel met acht kamers, bar en restaurant. En dat zónder enige horeca-ervaring.

Volledig scherm De familie Sas © Avrotros

Terug naar de familie Janssen: Italië

Limburgers Marcel en Natasja Janssen zijn verslaafd aan Italië. Het land is elk jaar hun vaste vakantiebestemming, ze eten iedere dag pasta en hun kinderen krijgen de namen Luca, Dante en Giulia. In 2014 kwamen ze in Umbrië terecht, waar het niet liep als gepland. Het gezin koos dan maar voor Sicilië, waar Natasja's zus woont.

Vier jaar later wonen ze in een appartement in Riposto. Marcel pendelt voor zijn werk tussen Nederland en Italië.

Volledig scherm © Avrotros

Volledig scherm De familie Janssen is verzot op Italië. © Avrotros

Terug naar Anita en Dimitry: Zweden

Als de Zeeuwse havenwerker Dimitry Bogers de Brabantse paardrijdjuf Anita Teunissen ontmoet, springt de vonk direct over. Na één jaar verkering besluiten ze met hun pleegdochter Renate, tien paarden, vijf honden, twee katten en twee papegaaien de grote overtocht naar Zweden te maken. In Ekshärad kopen ze een boerderij op om daar vervolgens een Western Ranch te bouwen.

Negen jaar later zijn Anita en Dimitry zijn niet langer geliefden, maar concurrenten. Dimitry heeft 500 meter verderop een ranch met zijn Marcia. En Anita runt vakantieboerderij Sundance Ranch inmiddels met haar grote liefde Anders.

Volledig scherm Anita en Dimitry zijn niet meer samen. © Avrotros