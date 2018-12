2,3 miljoen kijkers huilen mee met 'overgeslagen' Maureen in All You Need is Love

De All You Need is Love -kerstspecial is opnieuw de absolute winnaar van kerstavond. Robert ten Brink wist ruim 2,3 miljoen tv-kijkers te raken met een recordaantal herenigingen, al viel het laatste fragment lang niet bij iedereen in de smaak.

Veel kijkers reageerden verontwaardigd op de ‘grap’ die het programma met de Friese Maureen uithaalde. Zij werd pas na afloop van de show herenigd met haar Nieuw-Zeelandse vriend Liam. ‘Dat laatste van Maureen en Liam vond ik nog zieliger dan de reclame met Frekkel.’

In de studio van All You Need is Love wachtte Maureen gisterenavond vol smacht op haar geliefde Liam, hopend dat hij net als de anderen de studio in zou komen dartelen. De Friezin ontmoette filmmaker Liam toen ze aan het backpacken was door Nieuw-Zeeland. Smoorverliefd werden de twee. Ze maakten zelfs samen een film.

Filmkaartje

Maar in het programma wordt Maureen door Robert ten Brink afgescheept met een kaartje voor de film All You Need is Love. Daarna loopt Robert vrolijk door naar de volgende kandidaat, wiens liefje wel in de studio is.

Terwijl het einde wordt afgekondigd, kijkt Maureen eerst nog af en toe naar de deuren, hopend dat Liam toch nog binnenkomt. Maar wanneer Roberts dochter Suus het laatste liedje inzet, verdwijnt het laatste sprankje hoop in Maureens ogen. Ze is in tranen: Liam komt écht niet.

Pas na de show, als ze verdrietig in de hal staat te turen op haar telefoon, komt Liam opeens aangewandeld. ,,Maureen, it's me!”, brengt hij uit. Huilend vliegt de Friezin zijn armen in.