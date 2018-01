21-jarige Alessia Cara beste nieuwe muzikant bij Grammy’s

Oprah als een kind zo blij met haar eigen Barbiepop

7:56 Zo blij als een kind is Oprah Winfrey (63) met haar action figure van Mrs. Winch, het karakter dat ze speelt in de film A Wrinkle In Time. In een filmpje op Instagram laat de multimiljonair de speelgoedversie van zichzelf zien en zegt: ,,I love it!"