24 uur wakker misschien briljant idee, maar nog geen geweldige tv

Weet u wat me stiekem leuk lijkt? Om een succesvol spelletje te verzinnen. Zoiets als Lingo, Weekend Miljonairs of 2 voor 12. Niks ingewikkelds met rare opdrachten, rondes die ineens ‘werelden’ heten of joekels van videoschermen met ballen, maar eentje dat briljant is in al zijn eenvoud.