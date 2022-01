25 jaar na laatste Elfstedentocht gaat kaartverkoop musical De Tocht van start

Musical De Tocht gaat in oktober 2022 in Leeuwarden in première. De belangrijkste doelstelling van De Tocht is om de herinnering aan De Elfstedentocht voort te laten leven, ook voor de generaties na ‘ons’, aldus het persbericht. ‘Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht gereden is, geen betere dag dus om te starten met de kaartverkoop’ stelt creatief producent Foppe van der Veen.