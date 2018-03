3,2 miljoen kijkers zien Waalwijkse Olcay finale Wie is de Mol? verliezen

Non die Katy Perry uit klooster wilde houden valt dood neer in rechtszaal

0:44 Een non die al jaren verwikkeld was in een bittere juridische strijd met popster Katy Perry is gisteren dood neergevallen in de rechtszaal. De 89-jarige Catherine Rose kon niet verkroppen dat Perry een voormalig klooster wilde kopen, aangezien de sexy Amerikaanse volgens de non staat voor 'alles waarin ze niet gelooft'.