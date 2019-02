3000 volt werd musicalster Arne fataal: ‘Een flits en daarna vreselijk gekrijs’

Was het een moment van speelsheid of bravoure? Of gewoon iets wat jongeren nu eenmaal doen: klauteren, spelen en experimenteren? Niemand weet wat de jonge musicalster zaterdagnacht precies dacht, toen hij in een elektriciteitspaal naast de spoorweg kroop. Rond 3.00 uur 's nachts was Arne samen met een vriendin vertrokken op een verjaardagsfeestje van een vriend. De twee fietsten over het fietspad naast de spoorlijn. Tot de tiener plots van zijn fiets sprong en de berm in liep. Vijf meter door het gras.



Zijn vriendin bleef op het fietspad staan en zag hoe Arne in een elektriciteitspaal klom. Helemaal tot boven. Daar maakte hij met een stok of een ander voorwerp contact met de bovenleiding. Een leiding waar 3000 volt aan spanning op staat. De tiener werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden. Zijn vriendin zag alles gebeuren.



Een stel dat in een woning naast de spoorlijn woont, kon het ongeval zaterdagnacht horen tot in de slaapkamer. ,,We hoorden opeens een knal, gevolgd door een blauwe flits", zegt Walter Verheyen. ,,Meteen daarna volgde een schreeuw en het gekrijs van een vrouw. Even later zijn de hulpdiensten gearriveerd. Toen ik buiten ging kijken, zag ik hoe agenten de spoorwegberm aan het doorzoeken waren.”



Wat Arne zaterdagnacht bezielde, is niet duidelijk. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen van zelfdoding of kwade opzet. Mogelijk ging het om stoerdoenerij, die de tiener met zijn leven bekocht.