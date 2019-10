3FM-dj Herman Hofman bevestigt: Jackie Groenen en ik zijn een setje

Het nieuws dat Jackie en Herman een relatie zouden hebben, dook afgelopen week ook op in de roddelbladen. De radiomaker baalt daar van. ,,Het is voor mij vervelend dat het artikel gepubliceerd is terwijl ik op vakantie was en Story mij niet benaderde voor een reactie. In overleg met Jackie hebben we samen besloten deze email te schrijven voor verduidelijking. Zoals wordt beweerd in het artikel zijn Jackie en ik inderdaad een setje.”



Herman was eind september bij Jackie op bezoek in Manchester, waar zij speelt voor Manchester United. Dat deed hij om haar succes te wensen met de interlandperiode. ,,Er is toen onbedoeld een foto van mij en Jackie op het Instagramaccount van Jackie gepost. Toen we hier achter kwamen hebben we het zo snel mogelijk weer verwijderd om geen aandacht te genereren.”