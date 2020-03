3FM gaat speciale Serious Request doen in april vanwege coronacrisis

Serious Request is een bekende actie van 3FM voor het Rode Kruis. Normaal gesproken organiseert de radiozender deze alleen aan het einde van het jaar. Zo was er jarenlang een glazen huis, waarmee geld werd opgehaald voor stille rampen. Inmiddels is het huis verdwenen en afgelopen jaar deden de dj’s een wandeltocht voor het goede doel, maar het principe bleef hetzelfde: muziek aanvragen voor een bedrag voor het goede doel.



Vanwege de coronamaatregelen blijven de dj's nu in de studio. De presentatoren tijdens Serious Request: Never Walk Alone zijn Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman. Elke dj-shift duurt telkens zes uur. Hoogendoorn trapt maandag 13 april (tweede paasdag) af van 06.00 tot 12.00 uur. Na hem is Perlin van 12.00 tot 18.00 uur te horen. De avonduren zijn voor Van der Lende en Koreman, van 18.00 uur tot 00.00 uur. In de nacht presenteren verschillende 3FM-dj’s.



,,Deze bizarre tijd vraagt om een bijzondere actie”, zegt Sharid Alles, zendermanager van 3FM. ,,Serious Request verbindt en dat is nu meer nodig dan ooit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: veelal thuis en vaak afgezonderd van anderen. Toch kunnen we samen iets doen. Bij 3FM willen we graag ons steentje bijdragen en ik nodig iedereen uit om met ons mee te doen en het Rode Kruis te steunen.”