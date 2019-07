3FM in actie voor slachtoffers mensenhandel

Anders dan vorig jaar is er maar één wandelroute, dwars door het land. Als alles volgens planning verloopt, komen de dj's op kerstavond aan op de Ossenmarkt in Groningen. Welke dj's dit jaar de wandelschoenen aantrekken, maakt NPO 3FM na de zomer bekend. Ook de precieze route wordt later bekendgemaakt.



Hoewel 3FM Serious Request: The Lifeline eindigt op de Ossenmarkt in Groningen, waar ook de traditionele eindshow plaatsvindt, is er dit jaar geen hoofdkwartier. ,,De focus komt volledig op de route te liggen", zegt zendermanager Sharid Alles tegen BuzzE.



3FM gooide de jaarlijkse actie Serious Request, waarmee sinds 2004 geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis, vorig jaar op de schop. Het Glazen Huis maakte plaats voor The Lifeline en de dj's gingen het land in in plaats van dat ze vasten in een glazen studio. Met de nieuwe opzet werd vorig jaar 1,3 miljoen euro ingezameld. Dat bedrag ging naar drie doelen rond het redden van levens: bescherming tegen natuurgeweld, noodhulp bij conflicten en reanimatiecursussen in Nederland.