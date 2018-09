3FM maakt vandaag meer bekend over toekomst Serious Request

Update Ewbank blij met vermelding beruchte Konings­lied-zin in Van Dale: 'Niet zien aankomen'

23 september Liedjesschrijver John Ewbank ontdekte pas dit weekend dat zijn omstreden zin 'de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier' uit het Koningslied is opgenomen in De Dikke Van Dale. De vermelding, twee jaar geleden voor het eerst gedaan, kwam dit weekend in het nieuws toen Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon er op de radio over sprak. ,,Dit had ik niet zien aankomen'', reageert Ewbank.