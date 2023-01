4 sterren voor Netflix-serie The lying life of adults: bestseller Elena Ferrante opnieuw sterk verfilmd

Haar lezers kan het weinig schelen. De boekenserie Mijn Geniale Vriendin werd een internationale bestseller en leverde een prachtige tv-bewerking op. Hetzelfde geldt nu voor Het Leugenachtige Leven van Volwassenen.



Weer is de hoofdpersoon een tienermeisje uit Napels op weg naar volwassenheid. Giovanna is de dochter uit een intellectueel gezin. Maar ze is onzeker. Zeker als zij haar vader hoort beweren dat zij net zo lelijk en dom is als zijn verstoten zus Vittoria. Zijn opmerking zorgt er wel voor dat Giovanna per se met deze excentrieke tante in contact wil komen.



De band die vervolgens ontstaat vormt het hart van deze zesdelige reeks. Vittoria, die bewust in een achterbuurt van Napels woont, geeft haar nichtje compromisloze levenslessen die vooral negatief uitpakken voor haar vader die door zijn dochter op overspel wordt betrapt.