46-jarige vrouw van Jamie Oliver wil IVF-behandeling om zesde kind te krijgen

Jamie en Jools hebben samen al vijf kinderen: River Rocket Blue Dallas (5), Buddy Bear Maurice (10), Petal Blossom Rainbow (12), Daisy Boo Pamela (17) en Poppy Honey Rosie (19). Toch wil Jools dolgraag nog een zesde kindje, ook al is dat niet vanzelfsprekend op haar 46ste.

,,Ik heb al vijf miskramen gehad, maar elke keer denk ik: dit kindje is voorbestemd om hier te zijn, ik moet blijven proberen”, zegt ze tegen de Britse krant The Mirror. Ze gaat dus door, ook al is het soms gevaarlijk voor haar eigen gezondheid. ,,De tweede keer dat ik een miskraam had, had ik kunnen sterven. Ik had heel veel bloed verloren. Als ze me niet op tijd naar het ziekenhuis hadden gebracht...”

,,Ik weet nog dat ik zelf naar het ziekenhuis ben vertrokken, maar ik voelde dat het niet ging lukken: het werd zwart voor mijn ogen. Ik belde hen op en ze zeiden dat ze geen ambulance ter beschikking hadden, dus een verpleegster kwam aangelopen met een rolstoel. Ze heeft een paar straten moeten lopen. Verder weet ik niet veel meer, ik ben flauwgevallen. Ik dacht echt dat ik doodging. Mijn man vertelde me achteraf dat de straat eruitzag alsof er een moord was gepleegd, zo hard bloedde ik.”

Jools roept ook op om meer begrip te tonen voor moeders die een miskraam hebben meegemaakt. ,,Het is fysiek en emotioneel erg zwaar, maar niemand krijgt achteraf nog medische hulp. Als je bent bevallen checkt je vroedvrouw elke dag of je niet te veel bloed verliest. Waarom doen ze dat niet als je een miskraam krijgt?”

Veel geluk

Op een natuurlijke manier zwanger worden lukt niet meer, dus zocht Jools naar een andere oplossing. ,,Ik denk nu aan een IVF-behandeling. Ik heb er met vele mensen over gesproken, en volgens mij is dat de beste optie voor iemand van mijn leeftijd. Maar ik moet natuurlijk ook rekening houden met mijn partner Jamie, en ik weet niet of hij het ziet zitten om daarmee te beginnen. Ik kan het dus nog niet met zekerheid zeggen. Ik wil niet forceren, want ik weet dat ik al heel veel geluk heb met mijn gezin.”

Ze geeft toe dat ze zelf wel steeds aan een nieuw kindje denkt. ,,Ik blijf me die baby maar voorstellen in zijn dekentje; ik denk aan alle mooie momenten die ik had met mijn andere kinderen. Het helpt er niet aan dat Poppy naar de universiteit vertrekt. Dat doet me denken: oh, er is een kamer vrij. Dat is een teken. Er is plaats voor een volgend kindje... Volgens mij zal ik erg opgelucht zijn wanneer mijn menopauze aanbreekt, en het fysiek gewoon niet meer mogelijk is. Want zo lang ik nog kinderen kan krijgen, blijf ik eraan denken. Vanaf het moment dat dat niet meer gaat, kan ik relaxen.”