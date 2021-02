5 Tegen 5 maakt comeback op tv met Gordon als presentator

Gordon vertelde in de eerste aflevering van GorDonDiablo onder meer over zijn tv-plannen. De presentator staat nog voor drie jaar onder contract bij Talpa maar zit ‘creatief gezien wel een klein beetje op een dood spoor’, zei hij. ,,Ik ga nu wel twee nieuwe quizzen presenteren, waarvan één 5 Tegen 5 is. Nou ja, dat heb ik tien jaar geleden al een keer gedaan. Dus daar ga ik ook geen Televizier-Ring mee winnen”, aldus Gordon.

De presentator hoopt ook dat hij maatschappelijke programma’s als 100 Jaar Jong kan blijven maken. Gordon is onder meer in gesprek om een internationale versie te maken. ,,Het idee is om de oudste mensen ter wereld te bezoeken. Dat zou echt geweldig zijn.”

Willem Ruis

5 Tegen 5 was in 1983 voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien, toen gepresenteerd door Willem Ruis. Door de jaren heen waren naast Gordon ook Peter Jan Rens, Winston Gerschtanowitz en Ruben Nicolai gastheer van de spelshow. Nicolai was in 2015 de laatste die het programma presenteerde voor RTL.

Wanneer de eerste uitzending van het nieuwe 5 Tegen 5 op tv is, is nog niet bekend. ,,We maken op een later moment meer bekend over de inhoud van het programma en de startdatum”, aldus de Talpa-woordvoerder.