5 uur stilzitten voor 30.000 kristallen: outfit van rapper Doja Cat gaat de wereld over

Met video'sInternationale showbizzmedia raken niet uitgepraat over een bijzondere outfit van rapper Doja Cat (27). De Amerikaanse verscheen met rode bodypaint en meer dan 30.000 Swarovski-kristallen op haar lijf bij de Haute Couture Week in Parijs.

Een levend standbeeld, weggelopen uit de hel, dat moest Doja Cat ongeveer voorstellen. Niet voor niks heette de look officieel ‘Doja’s inferno’, passend bij de show van modehuis Schiaparelli waarmee Haute Couture Week maandag begon.

De nieuwe collectie van het Franse merk is geïnspireerd op het epos Inferno van Dante en de negen cirkels van de hel. De modellen op de catwalk moesten toeschouwers doen denken aan beeldhouwwerken.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met Amala Dlamini, zoals Doja Cat echt heet, zat er ook een levend beeld op de eerste rij. De rapper van de hit Say so droeg een bustier, een rok vol houten bolletjes, laarzen en een omslagdoek, allemaal in hetzelfde vuurrood. Op al haar zichtbare huid zat bodypaint, met daaroverheen een laag van meer dan dertigduizend kristallen. Doja moest bijna vijf uur stilzitten om de look te creëren:



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Angst voor gaatjes

,,Haar geduld en toewijding, terwijl ze 4 uur en 58 minuten met ons zat om de creatie te realiseren, waren echt inspirerend’’, zei de vermaarde visagist Pat McGrath, die de look verzorgde met Daniel Roseberry, artistiek directeur van Schiaparelli. Het resultaat noemt ze een ‘magisch, betoverend meesterwerk van glinsterende genialiteit’. Zelfs de grootste topmodellen zijn onder de indruk, blijkt wel uit de jubelende reacties op Instagram van Naomi Campbell en Gigi Hadid.

Bij enkele toeschouwers zorgde de outfit overigens voor ongemak. De tienduizenden kristallen lijken een beetje op gaatjes en wakkerde bij meerdere mensen op sociale media naar eigen zeggen hun trypofobie aan, oftewel angst voor verzamelingen kleine gaatjes.



Lees door onder de foto

Volledig scherm De outfit van Doja Cat en Schiaparelli gaat de wereld over. © BrunoPress/Abaca Press

Kylie Jenner en haar leeuwenkop

Realityster Kylie Jenner was mogelijk ook minder te spreken over Doja’s ensemble, want zij zag veel aandacht naar haar gaan terwijl ze zelf ook zo had uitgepakt. Het 25-jarige halfzusje van Kim Kardashian droeg een jurk van Schiaparelli met een levensecht ogende leeuwenkop. Die was volgens het merk gemaakt van schuim, wol en nepbont, maar er kwam toch kritiek.



Lees door onder de foto

Volledig scherm Kylie Jenner met haar leeuwenkopjurk van Schiaparelli. © BrunoPress/Abaca Press

Ook met een nepkop promoot het merk immers het idee dat het mooi is om dieren als een soort trofeeën te dragen, aldus reacties op sociale media. De baas van dierenorganisatie Peta zag er juist een geslaagd protest tégen zogenoemde trophy hunting in en vond dat Kylie de schoonheid van leeuwen vierde. Op de catwalk kwamen overigens nog meer dieren voorbij:



Lees door onder de foto

Volledig scherm Een model met een dierenjurk van Schiaparelli. © AP

Kylie Jenner had trouwens rekening kunnen houden met Doja, want die koos in het verleden vaker voor opvallende outfits:

Volledig scherm Doja Cat droeg de afgelopen jaren vaker erg opvallende outfits. © BrunoPress

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: