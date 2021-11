724.000 kijkers zien Boy, zwangere Sanne en peuter verkassen naar huisje met draaibare keuken

Tiny House BattleRust, ruimte en natuur. Dat is waar Boy en Sanne naar verlangen. In een gloednieuwe aflevering van Tiny House Battle , dat gisteravond goed was voor 724.000 kijkers, koos het Amsterdamse stel er daarom voor om hun ruime woning in te ruilen voor een tiny house . En dat met een rondlopende peuter én een baby op komst.

Vier jaar geleden besloten Boy en Sanne dat zij hun huis in de Nederlandse hoofdstad wilden inruilen. Niet voor een grotere woning, nee, het stel was van plan ‘tiny’ te gaan wonen. Er werd van alles in werking gezet en er werden zelfs schetsen gemaakt, maar toen raakte Sanne in verwachting van hun tweede kindje. ,,Het komt allemaal op het verkeerde moment natuurlijk. We kunnen nu niet zelf gaan bouwen”, legde Boy uit, terwijl hij naar de babybuik van zijn partner wees.

Twee teams gingen vervolgens aan de slag met het bouwen van een ‘tiny house’, geheel aangepast naar de wensen van het koppel. Aan de hand van moodboards, een inkijkje in het huidige huis van Boy en Sanne en een goed gesprek, moesten zij het voor elkaar krijgen om het stel voor hun tiny house te laten kiezen. Best spannend, vonden Boy en Sanne. ,,We gaan het allemaal uit handen geven, zij moeten ons idee gaan uitvoeren. Misschien zijn het wel niet mensen die snappen wat wij willen”, uitte biologieleraar Boy zijn zorgen.

De wedstrijd tussen de twee teams was intussen losgebarsten. Team rood ging voor veel duurzame en gerecyclede materialen en wilde het buitenleven combineren met het binnenleven in de vorm van een draaibare keuken. Team wit ging voor een huisje met een ruime woonkamer met een keuken, die gedeeltelijk verrijdbaar was. Die keuze hield ook in dat de slaapkamers redelijk krap waren. Daar zag presentator John Williams een klein probleem. ,,Even voor mij. Ze willen rechtop kunnen zitten als ze op bed zitten. Dat lukt?”, vroeg hij. Team wit nam die zorgen weg. ,,Ja. Vandaar dat wij het bed ook aan deze kant geplaatst hebben, bij de hoge kant.”

Op de grote dag bleek de aflopende klok de teams nog flink wat stress op te leveren. Ze gingen als een speer aan het werk om de laatste hand te leggen aan de huisjes. Boy en Sanne mochten daarna kiezen: welke woning voldeed het meest aan hun eisen en zagen ze zichzelf al helemaal in wonen?

Na een tour door beide huisjes, was het voor Boy en Sanne even lastig om te kiezen. De zwangere Sanne kon ondertussen haar tranen niet bedwingen. ,,Ik blijf maar huilen. Het is zo mooi”, snikte ze. Het stel koos uiteindelijk voor Tiny House 2, waarbij de keuken draaibaar is naar buiten toe. Het buitenleven bevalt het gezin, van inmiddels 4, heel goed. ,,Het is heerlijk leven hier. Het huis past hier, wat een geluk en wat te gek!”

