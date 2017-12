791.000 kijkers voor show over hersenonderzoek

Over mijn lijk-deelnemer Tom: Ik ben gelukkig, maar op mijn hoede

9:59 Van de vier ongeneeslijk zieke jongeren die dit seizoen in tv-reeks Over mijn lijk worden gevolgd, is Tom Besemer (24) uit Nijmegen de enige die nog in leven is. Daan (19), Gerrianne (17) en Tilburger Jermaine (27) overleden afgelopen jaar. Tom heeft een zeldzame, agressieve vorm van kanker, maar is desondanks een gelukkig man.