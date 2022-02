A Whiter Shade Of Pale-zanger Gary Brooker (76) overleden

‘Tot onze grote spijt moeten we het overlijden meedelen van Gary Brooker, zanger, pianist en componist van Procol Harum’, luidt het bericht op de website. ‘Hij was een fel schijnend, onvervangbaar licht in de muziekindustrie.’ De zanger is thuis overleden.

Gary Brooker had zijn eerste echte muzikale succes met The Paramounts. Hij formeerde de band in 1962 met vriend en gitarist Robin Trower. In 1966 richtte Brooker samen met Keith Reid Procol Harum op. Met debuutsingle A Whiter Shade Of Pale scoort de Britse band in 1967 wekenlang een nummer 1-hit in de Top 40. De track belandt in 1972 opnieuw op de eerste plek in de hitlijst. Dit jaar stond het nummer op de derde plaats van de Top 2000, mede omdat het het lievelingsnummer was van de overleden misdaadjournalist Peter R. de Vries.