Aad van Toor (75) geopereerd aan huidkanker

Bij acrobaat Aad van Toor (75) is onlangs huidkanker geconstateerd. Adriaan is inmiddels in een ziekenhuis in Rotterdam behandeld.

,,Ik ontdekte per toeval een plekje op mijn hoofd dat daar volgens mij niet hoorde. Ik had er in ieder geval meteen een raar gevoel over", vertelt de in Spanje woonachtige artiest, bekend van het duo Bassie en Adriaan. Hij moest terug naar Nederland om zich door zijn artsen in Nederland te laten behandelen.

,,Inmiddels ben ik in het ziekenhuis in Rotterdam geweest en hebben mijn doktoren alles weg gehaald. Gelukkig is het achteraf allemaal heel erg meegevallen, want inmiddels weet ik dat het veel erger had kunnen zijn. De plek op mijn hoofd waar de kanker zat, is helemaal weggesneden en de wond is genezen. Ik heb wel een litteken van zes tot acht centimeter, maar dat interesseert me niet. Je moet echt goed kijken om te weten dat ik daar ben geopereerd. Bovendien draag ik tegenwoordig petjes als ik naar buiten ga. Ik mag heel blij zijn dat ik er zo gemakkelijk van af ben gekomen tot nu toe.''