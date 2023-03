Aandacht voor gestolen gitaren Kensington in Opsporing Verzocht

Het programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de diefstal van de gitaren van Kensington-gitarist Casper Starreveld. De kostbare instrumenten werden in de nacht van 11 op 12 februari ontvreemd uit een muziekstudio in Benschop.

In de uitzending op NPO 2 doet Starreveld zelf ook een oproep. De oproep in het tv-programma lijkt de laatste hoop voor de bekende gitarist, die zijn Fender Stratocaster 1960 kwijt is, net als zijn Gibson ES-335 Rich Robinson signature, een zwarte Gibson Les Paul Custom en zijn houten Crafter CTW A/E.

Vorige week vertelde Starreveld voor aanvang van de 3FM Awards in Den Haag nog dat hij ervan uitging dat de instrumenten niet meer zouden terugkomen. ,,Ik heb me er wel een beetje bij neergelegd dat ze forever ever weg zijn. En ergens denk ik soms ook dat ik het misschien moet zien als een afronding van deze periode met de band. Dat ik met zowel een nieuwe zanger als nieuwe gitaren door moet”, vertelde hij, verwijzend naar het recente vertrek van zanger Eloi Youssef. ,,En af en toe denk ik gewoon een heleboel scheldwoorden.”

‘Dit zijn mijn favoriete gitaren’

Het idee dat zijn gitaren érgens zijn, maar dat hij niet weet waar, is voor de gitarist ‘enorm frustrerend’, zo vertelde hij eerder aan deze site. ,,Dit zijn mijn favoriete gitaren, met name de rode Gibson. Die is in een heel kleine oplage gebouwd, onmogelijk om een nieuwe te krijgen dus. Dat was de gitaar die ik altijd pakte als ik het even niet wist, mijn werkpaard. Dan kwam het goed’’, vertelt Starreveld.

De diefstal van de gitaren van Starreveld staat niet op zichzelf. In februari en maart werd ook bij andere muziekstudio’s in Doorn en Hoogeloon ingebroken. Ook daar is voor tonnen aan apparatuur en instrumenten meegenomen. Ook die zaken komen dinsdag in Opsporing Verzocht aan bod.

