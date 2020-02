Aandoenlijk egeltje Freddie wint Gouden Loeki

Anders dan Frekkel is Freddie niet echt. Volgens chief creative officer Darre van Dijk was het eerste plan wel om een écht dier te casten voor het filmpje waarin een oudere man zich over een verdwaald egeltje ontfermt dat in winterslaap gaat, vertelde hij in december. ,,Het probleem was alleen dat de inheemse egels in de najaarsperiode zich echt al voorbereiden op die winterslaap en dus te moe zijn, te weinig energie hebben. En we wilden ook geen Afrikaanse egel inzetten die een ander bioritme heeft want dan hadden de echte egel-kenners vast zoiets gehad van: hé, maar die komt in Nederland helemaal niet voor.’’