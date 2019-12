Aangifte tegen Geert Mak wegens spoorlopen: ‘Levensgevaarlijk’

ProRail wil voorkomen dat mensen Mak na gaan doen. ,,Het is uitermate pijnlijk dat zo'n mooi programma het verbod om over het spoor te lopen letterlijk met voeten treedt", zegt een woordvoerder. Volgens hem liep Mak over het spoor bij het Friese Dronryp, in de omgeving van zijn eigen huis.



,,Spoorlopen is verboden, hinderlijk voor het treinverkeer en bovenal levensgevaarlijk", aldus ProRail.



De VPRO was op dit moment nog niet in de gelegenheid om te reageren.