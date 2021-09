Aanhouding in onderzoek oplichting nepadvertenties BN'ers

De man wordt onder meer verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Ook vonden er doorzoekingen plaats in kantoren en woningen in Amsterdam, Velserbroek maar ook in Zweden. Er is voor miljoenen aan beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, een scooter, horloges, cryptovaluata en bankrekeningen in binnen en buitenland.



Na verhoor is de man weer vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte. ,,Het onderzoek loopt al sinds 2020. Wij hebben diverse signalen ontvangen dat hier sprake was van een aantal verdachten in Nederland. Daar is het onderzoek ook op gestart”, vertelt Thomas Bosch, directeur van de FIOD aan Shownieuws.