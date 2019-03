‘Aanklachten tegen Empire-acteur Jussie Smollett ingetrokken’

Alle aanklachten tegen Empire-acteur Jussie Smollett zijn ingetrokken. Dit zegt zijn advocaat vandaag tegen The Hollywood Reporter. Smollett verscheen dinsdag voor de rechter in Chicago tijdens een spoedzitting. Hij had zestien aanklachten aan zijn broek hangen. De acteur werd ervan verdacht twee mannen te hebben betaald om hem aan te vallen, maar de acteur heeft dat altijd ontkend.

,,Alle aanklachten tegen Jussie Smollett zijn geseponeerd”, zeggen zijn advocaten. ,,Jussie werd aangevallen door twee mensen die hij op 29 januari niet kon identificeren”, zeggen de advocaten. De acteur zou volgens de aanklagers de aanval in scène hebben gezet om zijn salaris op te krikken, maar die aanklacht was volgens de advocaten onterecht. ,,Deze hele situatie maakt duidelijk dat er nooit een poging mag worden ondernomen om een zaak te bewijzen via de publieke opinie”, stellen de advocaten. ,,Jussie is opgelucht om deze situatie achter zich te hebben en kijkt er erg naar uit om zich weer te richten op zijn familie, vrienden en carrière.”

Jussie Smollett stelde nadat hij was vrijgelaten in een korte verklaring dat hij ‘doorlopend eerlijk is geweest op elk niveau’. ,,Dit was een van de slechtste periodes uit mijn leven”, zei Smollett. ,,Ik wil nu niets liever dan weer terug aan het werk gaan en mijn leven weer oppakken.”