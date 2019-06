Aanklager Spacey is telefoon met bewijs kwijt

De rechter in Massachusetts geeft hen nu tot 8 juli de tijd om het mobieltje boven water te krijgen of anders dienen de aanklager, zijn moeder en de advocaat in de rechtbank te verklaren hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Seksueel wangedrag

De tweevoudig Oscarwinnaar ligt onder vuur sinds hij anderhalf jaar geleden door meerdere jonge acteurs werd beticht van seksueel wangedrag. De ster verloor door de affaire onder meer de hoofdrol in zijn hitserie House of Cards. Ook werd zijn rol in de thriller All the Money in the World opnieuw opgenomen, dit maal door acteur Christopher Plummer.