Aanstaande vader Tim Douwsma: ‘Mijn mem loopt polonaise omdat ze beppe wordt’

Tim Douwsma, die net zijn met liefde doorspekte zomersingle Jij gaat met me mee heeft gelanceerd, schreeuwt het zo ongeveer van de daken. Hij en zijn vriendin Elske Wind (30) - eigenaar van een peddelsurfbedrijf in Friesland, verwachten deze herfst hun eerste kindje. Volgens de zanger verloopt de zwangerschap van zijn levenspartner uitstekend. De eerste drie, cruciale maanden zijn voorbij. Een jongetje of meisje? Tim en Elske weten het geslacht nog niet. Hoe dan ook kijken ze reikhalzend uit naar de geboorte van hun baby. ,,Ons kindje is zó welkom.”

Elske en jij zijn sinds vorig jaar zomer samen.

,,Elske is mijn grote jeugdliefde die ik al zeker 15 jaar ken. Toen we nog jong waren draaiden we al om elkaar heen en was ik meer dan hoteldebotel op haar. Als ik haar vroeger in de bus zag, was ik altijd bloedzenuwachtig. Zó leuk vond ik haar toen al. We kwamen elkaar eigenlijk altijd tegen, vonden elkaar superleuk maar op de een of andere manier werd het toch nooit relatie. We gingen een eigen leven leiden en verloren elkaar uit het oog. Vrienden bleven altijd tegen mij zeggen ‘Tim, zij is het gewoon voor je’. En dat werd uiteindelijk vorig jaar nog werkelijkheid ook. Elske is met recht de vrouw van mijn dromen. Met haar zijn, voelt ontzettend goed. Ik ben gelukkig en voel me een gezegend mens dat we samen zijn.”

En nu komt er een liefdesbaby zoals dat in showbizzland heet!

,,Toen we een relatie kregen, hebben we het in de maanden daarna regelmatig over het krijgen van kinderen gehad. We stonden er echter vrij neutraal in. We wilden het allebei best, maar hadden geen haast. En inderdaad: er komt een liefdesbaby aan. Ik kan er niks mooiers van maken.”

En toen?

,,Elske en ik hadden al een soort voorgevoel dat ze misschien zwanger zou zijn. We rende echter niet gelijk naar de drogist om een zwangerschapstest te kopen. Dat deden we wel toen Elske zich, kort voordat we met een clubje vrienden sushi zouden gaan eten, een beetje ziek voelde. Vervolgens hebben we toch maar zo'n predictor aangeschaft om te checken of onze vermoedens klopten.”

Wat ging er door je heen toen de testuitslag positief bleek?

,,Er verscheen een plusje wat natuurlijk duidt op een zwangerschap. Toen we dat zagen vielen we even stil. We geloofden het eerst niet. Elske en ik hebben een paar keer de gebruiksaanwijzing nagelezen om te kijken of dat plusje inderdaad bij zwanger zijn hoort. Uiteindelijk hebben we voor de zekerheid nog zo'n test gekocht. En natuurlijk gaf dat ding ook weer een positieve uitslag. Toen wisten we het honderd procent zeker: we worden daadwerkelijk papa en mama. Het was een onvergetelijk moment vol emoties. En ja: we hebben gehuild vanwege ons toekomstige kindje dat is verwekt uit pure liefde.”

Hoe heb je het je familie verteld toen bleek Elske de gebruikelijke drie maandengrens was gepasseerd?

,,Ik heb alle leden van mijn gezin een persoonlijk gedicht gegeven. Iedereen reageerde euforisch. Mijn moeder begon gelijk te huilen. Logisch, want ze wordt voor de eerste keer beppe (oma). Ze schijnt voortdurend polonaise door het huis te lopen. Zo blij is ze. En mijn vader en de rest: iedereen is blij voor ons.”

Wel lastig zeker: als BN’er de zwangerschap van je vriendin voor de buitenwereld verborgen houden?

,,Ja, dat was wel even een dingetje. We wilden het van de daken schreeuwen, maar toch hielden we het voor ons. Je weet immers nooit of het in de eerste maanden goed gaat met het kindje. Terwijl niemand het nog wist, begon het buikje van Elske al een beetje te groeien. Ze kreeg er wel eens vragen over maar kon niks zeggen. Nu iedereen het weet, valt er een last van onze schouders. We kunnen er nu nog meer van genieten.”

Al prille papagevoelens?

,,Hahaha, zeker. Volgens Elske gedraag ik me nu al super verantwoordelijk. Bizar! Dat heb ik zelf niet eens in de gaten. Als ze iets zwaars moet tillen, spring ik gelijk naar voren om het voor haar te doen. Elske heeft de afgelopen tijd al een paar keer geroepen: ‘Tim doe eens even normaal want ik ben nog lang niet hoogzwanger’. Nou ja, ze weet dat het ook voor mij de eerste keer is en de bedoelingen goed zijn. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Vader worden: het is zo bijzonder om mee te mogen maken.”

Jullie wonen samen in Amsterdam. Al bezig met het inrichten van de babykamer?

,,Nog niet! Omdat Elske's zwangerschap nog even geheim moest blijven, konden we niet uitgebreid gaan shoppen bij babywinkels of bouwmarkten. Dat kan nu gelukkig wel. We hebben momenteel een fijn huis waar plek in voor een kleintje. Maar we houden onze ogen open voor eventueel andere huisvesting. Het belangrijkste is nu de baby. Na zijn of haar geboorte zien we wel verder.”

Al een echo laten maken?

,,Zeker! Alles gaat goed met onze baby. En met Elske ook. Ze heeft, op wat momenten van misselijkheid na, nagenoeg geen zwangerschapskwaaltjes gehad. We genieten met volle teugen van deze nieuwe levensfase. Elske en ik hebben het gevoel dat alles in ons leven op zijn plaats is gevallen. Gelukkig in de liefde en een kindje dat ons is gegund: daar zijn we vreselijk dankbaar voor. Het is bijna niet met woorden uit te drukken hoe gelukkig wij zijn met dit wonder.”

