Aanstekelijk acteerwerk en oog voor detail maken vierde Mamma Mia!-musical zeer de moeite waard

RecensieVoor de vierde keer is Mamma Mia! te zien in de Nederlandse theaters. Het is met recht een musicalklassieker, die dankzij het aanstekelijke spel van de cast, de fijne vertaling door Jeremy Baker en een scherp gedetailleerd oog vanuit de productie heerlijk opgefrist is.

Ze is er vroeg bij, de 20-jarige Sophie (Soraya Gerrits), die op het punt staat om te trouwen met haar Sky (Samir Hassan). Ze zou dolgraag haar onbekend gebleven vader bij zich weten tijdens de ceremonie, bladert door het dagboek van haar moeder Donna (Brigitte Heitzer) en stuit op drie mogelijke kandidaten: Sam (René van Kooten), Harry (Dennis Willekens) en Phil (Barry Beijer). Ten einde raad besluit Sophie de drie mannen dan maar allemaal uit te nodigen voor de ceremonie op het kleine Griekse eiland, waar ze al haar hele leven met haar moeder woont.

Dit is het verhaal van Mamma Mia! in een notendop, veel meer diepgang krijgt de musical die zondag in het Amsterdamse DeLaMar-theater in première ging niet. Hoeft ook niet, want de waanzinnige muziek van ABBA, het zeer aanstekelijke spel van zo ongeveer alle castleden en de smakelijke vertaling door Jeremy Baker doen de rest.

In bovenstaande opsomming ontbreekt nog een zeer belangrijk element: het messcherpe, productionele oog voor detail van de krachten achter de schermen. Want wat zit deze voorstelling van producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen ook in dat opzicht goed in elkaar.

De dagboekaantekeningen van haar moeder waar Sophie op teruggrijpt, stammen uit 1974. Dat betekent dat het nu 1994 is en dat laten de makers zien ook. Kijk naar het plastic tasje met die overbekende See Buy Fly-opdruk van het belastingvrije paradijs op Schiphol dat Harry meedraagt, bij aankomst in Griekenland. Medio jaren 90 ging vrijwel geen enkele Nederlander vanaf Schiphol op vakantie zonder zo’n tasje. En anders wel met de rode kofferset en beautycase die de mogelijke vaders meebrengen.

En zie, daar komt Donna uit de taverne die ze runt, met een Coca Cola-krat dat ook naadloos bij die tijd past. En als ze met haar vroege hartsvriendinnen Rosie en Tania (rollen die respectievelijk Wieneke Remmers en Carolina Dijkhuizen heerlijk vet aanzetten) nog één keer net als vroeger de formatie Donna en de Dynamo’s vormt, zijn de eerste danspasjes nog wat onwennig. Met geen woord wordt over in 1994 nog nauwelijks uitgevonden mobiele telefoons en e-mail gesproken. Sophie nodigt haar potentiële vaders gewoon uit met een ouderwetse brief.

Wat een feest, zoveel aandacht voor het kleine. Het maakt de vierde (!) tournee van Mamma Mia! langs Nederlandse theaters en schouwburgen toch echt weer de moeite waard. De ABBA-musical is een eigentijdse klassieker, ook dankzij de hoogwaardige cast die glorieert op bijna alle fronten. Gerrits blijkt een begenadigd vocalist, Heitzer een publieksspeler die iedereen meekrijgt in haar enthousiasme. Ook de mannen mogen er zijn: ‘vaders’ Van Kooten, Willekens en Beijer en de aanstaande echtgenoot Hassan beschikken alle vier over een jaloersmakende, droogkomische timing.

Twee kritiekpuntjes: voor een aanstaand bruidspaar zijn Sophie en Sky tijdens vrijwel de hele voorstelling wel erg afstandelijk naar elkaar, op één duet na.

En het draaiende decor is prachtig, maar er gebeurt op de achtergrond wel heel veel aan verbouwingen, wat soms afleidt van het daadwerkelijke spel.

Ach, details. Veel meer dan dat is Mamma Mia! een meeslepende, muzikale en meesterlijke musical.

