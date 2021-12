Aantal bezoeken aan podia kelderde met 14 miljoen naar 5,3 miljoen

Francis van Broekhui­zen vervangt Buddy Vedder in special van The Masked Singer

Francis van Broekhuizen neemt op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag het plekje van Buddy Vedder over in het programma The Masked Singer. Vedder, een van de vaste panelleden, die altijd naast Gerard Joling zit, was verhinderd.

21 december