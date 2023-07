Aardbevingsmeter slaat uit door concert Taylor Swift: 2,3 op schaal van Richter

Shake it off? Zeg maar gerust ‘quake it off’, grapt het doorgaans serieuze The Guardian. Bij CNN spreken ze zelfs van een ‘Swift-beving’. Taylor Swift deed op 22 en 23 juli het Lumen Field-stadion in Seattle aan met haar gelauwerde Eras Tour. Op de 22ste waren er 72.171 fans, een record voor het stadion na een concert voor 70.000 mensen van U2 in 2011.

De concertgangers lieten de boel letterlijk op de grondvesten schudden. Jackie Caplan-Auerbach, universitair docent aardwetenschappen aan de Western Washington University, vergeleek de twee avonden met een bekend eerder incident in Seattle. In 2011 werd er na een touchdown bij een Americanfootballwedstrijd zo hard gejuicht dat er aardtrillingen werden gemeten. Vanwege de bijnaam van een speler ging het moment als ‘Beast quake’ de geschiedenisboeken in.

Hoewel het verschil op de schaal van Richter slechts 0,3 is, betekent dit volgens de kenner dat de trillingen twee keer zo hevig waren. ,,Het was absoluut twee keer zo sterk’’, zegt ze bij CNN. De grafieken van de twee avonden lieten vrijwel exact hetzelfde beeld zien, dus het apparaat had geen storing.

Waardoor trilt de grond zo?

,,Het belangrijkste verschil is de lengte van het schudden’’, verwijst Caplan-Auerbach naar de Beast quake. ,,Juichen na een touchdown duurt een paar seconden en stopt dan. (...) Bij Taylor Swift heb ik zo’n tien uur aan data verzameld waarbij het ritme het gedrag beïnvloedde. De muziek, de speakers, de beat. Al die energie kan de grond in gaan en laten schudden.’’ Springende fans zijn dus niet de enige mogelijke factor.

De trillingen waren in elk geval te merken in het stadion. ,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als het concert van Taylor Swift in Seattle’’, zegt CNN-journalist Chloe Melas. ,,Je kon letterlijk de grond voelen trillen onder je voeten.’’

Waarom niet altijd bij metal?

Het is niet de eerste keer dat een concert ervoor zorgt dat aardbevingsmeters uitslaan, maar 2,3 op de schaal van Richter lijkt ongebruikelijk. Het gebeurde ook al eens in Nederland, toen Rage Against The Machine in 1994 op Pinkpop stond (1 op schaal van Richter). Ook concerten van de bands Florence + The Machine (1,4) en Coldplay (1,3), allebei in Duitsland, zorgden voor hevige trillingen.

Je zou denken dat de meters bij een gemiddeld metalconcert helemaal op hol slaan. Jens Skapski speculeert op zijn hobbymatige nieuwssite rond aardbevingen waarom dat niet zo is. Aanhoudend springende fans kunnen bijdragen aan trillingen bij concerten en die zie je bij uitstek bij popconcerten en veel minder in de hardrockwereld, stelt hij.

Swift staat op 4, 5 en 6 juli 2024 met haar show in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Daarin passen bij concerten in theorie meer dan 70.000 mensen. Er stonden de afgelopen maanden meer wereldsterren in de ArenA, over bevingen is toen niet gesproken. Het ligt er overigens ook aan hoe dichtbij het concert wordt gemeten, aldus Skapski. In het geval van Seattle staat de meter vrij dichtbij het stadion, aldus The Seattle Times.

