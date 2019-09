Aaron Carter deelt schizofreniediagnose in televisieprogramma

Het is niet de eerste keer dat Aaron in The Doctors te zien is. In 2017 was hij ook al eens te gast in het programma, toen voornamelijk om zijn drugsproblemen te bespreken. Hij onderging niet lang daarna een behandeling in een afkickkliniek. Deze keer neemt de 31-jarige zijn moeder Jane mee naar de show om het met de presentator, dokter Travis Stork, te hebben over haar alcoholverslaving.