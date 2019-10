Aaron Carter koopt eigen eiland voor 7 miljoen dollar

,,Ik heb zojuist dit eiland van 7 miljoen dollar gekocht. Kaulback Island in Halifax. Veel succes met me vinden. Deze wateren worden koud. Ik heb 1,5 miljoen neergelegd om weg te komen van alle drama en muziek te maken. Ik hou van jullie,” laat de zanger weten via Twitter.



Carter is de laatste tijd veel in het nieuws, nadat hij zijn broer en zus beschuldigde van misbruik. Daarop vroegen broer Nick en zus Angel een omgangsverbod aan, omdat hij hen zou hebben bedreigd. Ook maakte Carter vorige maand bekend gediagnosticeerd te zijn met schizofrenie, last te hebben van angstaanvallen en manisch-depressief is. Hij liet vorige week een gigantische tattoo van het Griekse monster Medusa op zijn gezicht zetten.



De eigenaren van het eiland hadden moeite met de verkoop, zelfs nadat ze de prijs hadden verlaagd met 2,5 miljoen dollar. Carter kan zich nu dus de gelukkige eigenaar noemen van het eilandje in de buurt van Halifax. ,,Ik ben heel gelukkig en heb solidariteit, eenzaamheid en vrede gevonden waar ik niet gevonden kan worden", aldus Carter, die op het eiland in alle rust muziek wil maken en naar eigen zeggen wil ‘genieten van een gezond, lang, voorspoedig leven'. ,,Ik hoop dat Canada me verwelkomt en me niet behandelt zoals mensen in Amerika doen.”