ABBA belooft niet twee maar vijf nieuwe nummers

Dennis Weening terug op de buis als ‘derde presenta­tor’ talenten­jacht SBS

8:50 Voormalig Expeditie Robinson-presentator Dennis Weening (43) heeft een nieuwe televisieklus te pakken. Weening is vanaf vrijdag te zien in We Want More, de talentenjacht op SBS 6. Volgens de zender is hij ‘de derde presentator’ die de kandidaten bijstaat tijdens een ‘zenuwslopend proces’.