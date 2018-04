ABBA komt na 35 jaar met nieuwe muziek

,,We voelden allemaal dat het na 35 jaar leuk zou zijn om weer samen te werken en muziek op te nemen”, laat de popgroep zich optekenen in een mededeling. “We hebben al twee nummers opgenomen.” ABBA is een van de meest succesvolle bands ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums (en ruim 370 miljoen platen in totaal).

De groep met Björn Ulvaeus (gitaar en zang), Anni-Frid Lyngstad (zang), Agnetha Fältskog (zang) en Benny Andersson (piano en zang) brak in 1974 door met het winnen van het Eurovisiesongfestival met het nummer Waterloo. Daarna ontpopte ABBA zich tot een heuse hitmachine met muziek die vandaag de dag tot de verbeelding spreekt. ABBA was verantwoordelijk voor hits als Mamma Mia (1975), Dancing Queen (1976), The Winner Takes it All (1980), Fernando (1980), Chiquitita (1979) en I Have A Dream (1979).

ABBA bracht zijn laatste album The Visitors uit in 1981. De laatste studio-opnames dateren van 1982. In 1983 hielden ze er tijdelijk mee op, al bleek de pauze uiteindelijk een definitieve stop te zijn. Tot nu dus.

Volledig scherm ABBA in 1974 © ANP Kippa

De fans kunnen volgend jaar al genieten van een wereldtournee. Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid staan dan niet lijfelijk maar als hologram op het podium. Hun hologrammen worden op tournee begeleid door een liveband. ,,We kunnen op het podium staan terwijl ik thuis ben met de honden”, zo vertelde ABBA-lid en componist Benny Andersson.

Tijdens de concerten zullen de ABBA-hologrammen eruitzien als de leden in hun hoogtijdagen in de jaren zeventig. Ze zullen de audio gebruiken van hun Australische tour uit 1977 en de hologrammen staan voor een liveband. Het meest opvallende: meestal zijn hologrammen voorbestemd voor overleden popiconen, zoals Michael Jackson, 2Pac en in eigen land André Hazes.

Een van de twee nummers die zij uitbrengen heet I Still Have Faith In You. De single wordt, door de digitale ABBA-leden ten gehore gebracht in een televisiespecial van NBC en BBC. De uitzending daarvan is gepland voor december. ,,We mogen dan wel op leeftijd zijn, het liedje is nieuw. En het voelt goed”, aldus het viertal.