ABBA-musical Mamma Mia! volgend jaar terug in theaters

De musical Mamma Mia! keert volgend jaar terug in de Nederlandse theaters. Producent De Graaf & Cornelissen Entertainment brengt een vernieuwde versie van het stuk vanaf september 2023 weer op de planken. Brigitte Heitzer zal de hoofdrol vertolken, is vandaag bekendgemaakt.

,,Ruud de Graaf en ik zijn beiden liefhebbers van de ABBA-sound en wij beschouwen Mamma Mia! als de ultieme jukebox-musical. Deze titel stond dan ook al lange tijd hoog op onze bucketlist”, laat producent Hans Cornelissen weten. ,,Toen onze wensen om een eigen en vernieuwde versie te maken mogelijk bleken hebben we geen seconde getwijfeld.”

Aanleiding voor het terughalen van de musical is de ABBA-revival van dit moment. De groep bracht vorig najaar voor het eerst in veertig jaar een nieuw album uit en in Londen ging afgelopen week een hologramconcertreeks van start.

Vertaling

Het verhaal en de songs van de musical blijven onveranderd. Wel komt er een nieuwe vertaling en vormgeving. Mamma Mia! is al drie keer eerder in Nederland te zien geweest, voor het laatst in 2019. De show werd toen geproduceerd door Stage Entertainment.

De vernieuwde versie van Mamma Mia! is tot april 2024 in meer dan twintig theaters in heel Nederland te zien. De landelijke première vindt plaats op 10 september 2023 in het DeLaMar in Amsterdam. De namen van de andere hoofdrolspelers worden later bekendgemaakt.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: