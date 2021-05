ABBA-zoektocht van Nick & Simon en Kees Tol goed voor 1,4 miljoen kijkers

Het was vorig jaar een van de ontdekkingen van de Nederlandse televisie: Nick Schilder (37) en Simon Keizer (36) die met collega Kees Tol (39) naar New York reisden om te zien hoe dicht ze konden komen bij hun idolen Paul Simon en Art Garfunkel. In Homeward Bound, genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, kwam het uiteindelijk niet tot een ontmoeting, hoewel Paul Simon achteraf nog wel een videoboodschap insprak.



Of het de heren dit seizoen wel gaat lukken om ABBA te ontmoeten, moet blijken uit de komende afleveringen. Een ding is zeker: de aftrap van de nieuwe reeks werd massaal bekeken. 1.401.000 kijkers stemden af op Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me. Daarmee is de serie het op een na best gekeken televisieprogramma van de vrijdag. Alleen het NOS Journaal van acht uur deed het beter; daar keken 2.122.000 mensen naar.



De start van Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me kon rekenen op positieve reacties. ‘Razend knap hoe Nick, Simon en Kees moeiteloos een sfeer neerzetten die voor iedereen leuk en toegankelijk is door voortdurend in dialect lol met elkaar te maken’, schrijft een kijker. En iemand anders: ‘Heerlijk programma met Nick, Simon & Kees.’