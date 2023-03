Acda en de Munnik stomverbaasd: ‘Ik wilde even de was opvouwen, maar toen was het al uitverkocht’

Eén concert in de Ziggo Dome uitverkopen, daarmee hadden Thomas Acda en Paul de Munnik wel rekening gehouden. Zaterdagochtend bleek dat de Amsterdamse concerthal binnen een uur drie keer werd uitverkocht : 26 tot en met 28 oktober. ,,We staan met open mond te kijken", reageert Paul de Munnik.

Thomas Acda stapte zaterdagochtend bijtijds in de auto richting Drenthe. Hij wilde de stress rond de voorverkoop van de reünieshows van Acda en de Munnik voor zijn en plande een museumbezoek. Paul de Munnik bleef gewoon thuis, zette iets voor tienen koffie en had zich voorgenomen afleiding te zoeken in wat huishoudelijke taken.

Het is nog niet eens half twaalf wanneer De Munnik aan de telefoon komt en zijn ongeloof uitspreekt. ,,Wat een bizarre ochtend. We staan allemaal met open mond te kijken, hoe is dit mogelijk? Voor ik goed en wel zat, was de eerste show al uitverkocht. Ik wilde de was gaan opvouwen, maar daar kwam ik niet eens aan toe.”

Zijn muzikale wederhelft was op het moment waarop de eerste show werd uitverkocht nog niet eens aangekomen bij het museum. Vanuit de auto uitte hij op dat moment zijn verbazing: ,,Mensen zullen het waarschijnlijk niet geloven, maar wij durfden zelf eigenlijk niet aan dit scenario te denken. Je vraagt je toch af of mensen wel op ons zitten te wachten. Dat we binnen 5 minuten een Ziggo Dome uitverkopen is werkelijk ongelofelijk.”

Minder dan een uur later, een heleboel appjes met tussenstanden verder, waren het er dus drie. De Munnik: ,,We hadden uit voorzorg meer data beschikbaar. En dat we een tweede concert zouden aankondigen, hield ik voor mogelijk. En ook dat we dat dan in een paar weken tijd zouden uitverkopen. Maar nu al drie shows uitverkocht... hand op mijn hart, daar had ik geen rekening mee gehouden.”

Reünie

De reacties op de donderdag aangekondigde reünie van het duo duidden al wel op veel belangstelling. ,,De bom is de afgelopen dagen wel gebarsten", vertelt De Munnik. ,,Appjes, mails, berichten op sociale media, het enthousiasme was groot.”

Ondanks drie grote shows blijven er fans achter zonder kaartjes. ,,We willen geen mensen teleurstellen, maar ik heb nu ook even geen oplossing. Ik loop zo te stuiteren, het is nog niet het moment daarover na te denken. Maar vanaf maandag zullen we in overleg gaan met Ziggo Dome om te kijken of er op een ander moment in dit jaar nog iets in te plannen valt. Nu kijk ik vooral uit naar een rustige zondag. Ik ben supertrots en dankbaar dat dit ons overkomt.”

