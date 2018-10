Achter de schermen bij Evita: Het is hard, maar the show must go on

Het maken van theatervoorstellingen is in de kern niet anders dan het werk van iedere ondernemer. Je neemt financiële risico’s, verzekert eventuele tegenvallers en hoopt uiteindelijk dat jouw product zo gewild is dat je de investering terugverdient én dat je er nog iets aan overhoudt.



Zodra je als verzekeringsagent een polis moet afsluiten op de gezondheid van Mien Dobbelsteen, weet je dat het hier niet gaat om een fabrikant van salontafels of regenpijpen. Het was 2002, Ruud de Graaf (64) en Hans Cornelissen (62) vormden pas sinds een jaar producentenduo De Graaf & Cornelissen. Verrassend was het niet dat ze uitgerekend Zeg ’ns Aaa naar het theater wilden vertalen; Cornelissen vertolkte zelf de rol van Gert-Jan van der Ploeg in de razendpopulaire tv-serie uit de jaren 80.



,,We wilden de originele cast, dus met Carry Tefsen als Mien Dobbelsteen’’, vertelt Cornelissen. ,,Wij hebben haar als enige acteur verzekerd, zodat we bij ziekte of een enkelbreuk tenminste een deel van de productiekosten zouden terugkrijgen. Want zonder Mien Dobbelsteen konden we wel ophouden. Het was trouwens wel een dure verzekering.’’ Aanspraak hoefden ze niet te maken op de polis; de theatervoorstelling bleef met 220 uitverkochte speelbeurten in succes niet achter bij de tv-variant.



De Graaf (het zakelijke brein) en Cornelissen (de creatieve motor) zijn toe aan hun veertigste gezamenlijke productie, de musical Evita, die volgende week in première gaat. Aan zo’n grote klassieker wordt jaren gewerkt. In 2016 gingen de twee producenten al langs in Londen bij de Really Usefull Group, het bedrijf van de befaamde componist Andrew Lloyd Webber, die de muziek schreef voor onder meer Evita, Cats, The Phantom of the Opera en Jesus Christ Superstar.