Achtste seizoen Massa is kassa op komst

Meesterlij­ke animatie­film Knor: Met hart en ziel priegelen op de vierkante centimeter

Voor de stop-motion animatie Knor, over de vriendschap tussen een meisje en een biggetje, werd jarenlang in een Arnhemse studio gepriegeld met stof, fleece, karton en piepschuim. Op een zeer productieve dag wordt daar welgeteld vijf seconden aan film gerealiseerd. ‘Ik weet het, we zijn freaks’, aldus regisseur Mascha Halberstad glunderend.

11:26