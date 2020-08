Acteur Dennis Quaid adopteert kat Dennis Quaid

Lokale zender WSLS in Roanoke in de staat Virginia licht elke week een kat uit de lokale asiels uit in de hoop dat de dieren daardoor snel een nieuw huis vinden. Quaid zag het filmpje en vond het toeval zo groot, dat het voelde alsof hij geen andere keuze had, zo vertelt hij aan de zender.

De manager van het asiel dacht in eerste instantie dat ze in de maling werd genomen toen iemand belde dat acteur Dennis Quaid kater Dennis Quaid wel wilde adopteren, maar de ster zette al snel een zoom-meeting op om te laten zien dat hij het echt was. ,,Ik zie het als mijn taak om alle Dennis Quaids ter wereld te helpen", grapt de acteur, die in het interview suggereert dat het asiel al hun katten naar Hollywoodsterren noemt. ,,Dan is het wachten tot er meer toehappen.”