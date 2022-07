Acteur Gregory Itzin, bekend van 24 en The mentalist, op 74-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur Gregory Itzin, vooral bekend van zijn rollen in de hitseries 24 en The mentalist , is op 74-jarige leeftijd overleden. Itzin staat te boek als een van de meest memorabele slechteriken uit 24 , waarin hij meerdere seizoenen Charles Logan speelde.

Zijn overlijden werd bekendgemaakt door Jon Cassar, die als producent bij 24 betrokken was. ‘Hij was een van de meest getalenteerde acteurs met wie ik de eer heb gehad te mogen werken, maar hij was vooral een geweldige vent’, schreef Cassar op Twitter. ‘Hij zal gemist worden door zijn 24-familie, die niets dan liefde en respect voor hem had. Je hebt jezelf mooi laten zien, rust nu in vrede, vriend.’

Itzin speelde sinds eind jaren 70 in tientallen films en series, maar is bij het grote publiek het meest bekend als vice-president en later president Charles Logan in 24. Logan was een zeer corrupte politicus, die uiteindelijk ten val werd gebracht door hoofdrolspeler Jack Bauer (Kiefer Sutherland). De rol leverde Itzin twee nominaties op voor Emmy Awards.

De acteur had door de jaren heen veel kleine rollen in bekende series, waaronder Friends, Star trek: Enterprise, Hawaii five-0, NCIS, Desperate housewives, Medium en The resident. Tussen 2008 en 2012 was hij te zien in The mentalist als Virgil Minelli, de baas van hoofdpersonage Teresa Lisbon.

Luister ook naar de AD Media Podcast. Met een terugblik op het tv-seizoen, een pluim voor Renze Klamer en de nieuwe presentatieklus van Rob Kemps.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: