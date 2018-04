Acteur 'Mini-Me' Verne Troyer (49) overleden

"Het is met veel verdriet en zwaarmoedigheid dat we u mededelen dat Verne vandaag is overleden", begint het statement.

Hoewel in het statement wordt gesproken over depressie en zelfmoord, wordt er niet vastgesteld dat dat de doodsoorzaak van de acteur is. Troyer werd in april nog opgenomen in het ziekenhuis omdat hij alcoholvergiftiging zou hebben en suïcidaal en overstuur zou zijn. Troyer was daarvoor al vaker opgenomen geweest in een afkickkliniek vanwege zijn alcoholproblemen. Of dit te maken heeft met Troyer's dood is niet bekend.